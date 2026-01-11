Pac la Commissione Europea modifica il bilancio | 45 miliardi in più per l’agricoltura

La Commissione Europea ha approvato un aggiornamento del bilancio pluriennale, destinando 45 miliardi di euro in più alla Politica Agricola Comune (Pac) a partire dal 2028. Questa modifica mira a rafforzare il sostegno all’agricoltura europea, rispondendo alle esigenze del settore e alle sfide future. La decisione evidenzia l’importanza strategica dell’agricoltura all’interno del quadro finanziario dell’Unione Europea.

La Politica Agricola Comune (Pac) torna al centro dell'agenda Ue. La Commissione europea ha infatti accolto la richiesta di modificare il quadro finanziario pluriennale, rendendo disponibili già dal 2028 ulteriori 45 miliardi di euro per l'agricoltura. I Fondi Pac sbloccati per l'Italia. La proposta iniziale della Commissione per il periodo 2028-2034 aveva sollevato forti preoccupazioni tra gli Stati membri e tra le organizzazioni agricole. Nella prima bozza, il budget destinato alle politiche agricole avrebbe subito un taglio del 22%, con una dotazione per l'Italia ridotta a 31 miliardi di euro, contro i 37,7 miliardi del ciclo pluriennale precedente.

