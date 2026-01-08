Sansepolcro Pd | Bilancio emendamenti e verità politica | Fratelli d’Italia si prende la maggioranza

A Sansepolcro, il recente Consiglio comunale ha visto Fratelli d’Italia ottenere la maggioranza attraverso il voto favorevole al bilancio, superando questioni di emendamenti di modesto impatto. Questa decisione rappresenta un elemento centrale nella dinamica politica locale, riflettendo le scelte e le alleanze che caratterizzano l’attuale situazione amministrativa. La vicenda evidenzia l’importanza di analizzare le vere motivazioni e le implicazioni di questa presa di posizione.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – "Il vero fatto politico dell'ultimo Consiglio comunale di Sansepolcro non sono certo due emendamenti di impatto marginale sul bilancio di previsione, ma il voto favorevole al bilancio stesso da parte di Fratelli d'Italia" così il Pd di Sansepolcro. "Un atto politico rilevante, soprattutto a poco più di un anno dalle elezioni amministrative, che segna un passaggio chiaro: Fratelli d'Italia si è sempre dichiarata a parole di opposizione anche se poi nei fatti non ha mai svolto concretamente questo ruolo; oggi sceglie di sostenere la maggioranza guidata dal sindaco Innocenti.

