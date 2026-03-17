Allarme meningite in Inghilterra il Ministero | Situazione senza precedenti E il contagio arriva in Francia

In Inghilterra, nel Kent, si registrano 15 casi di meningite, con due decessi. Il focolaio riguarda studenti dell’Università di Canterbury e quattro scuole. Il Ministero ha definito la situazione come senza precedenti. Il contagio si è diffuso anche in Francia, coinvolgendo alcune strutture scolastiche. La notizia si diffonde mentre le autorità monitorano attentamente l’andamento dell’epidemia.

L’allarme meningite nel Kent sale a 15 casi, con due morti. Il focolaio tra studenti dell’Università di Canterbury e quattro scuole ha già raggiunto la Francia. Wes Streeting parla di situazione “senza precedenti”. Le farmacie ora sono in difficoltà per l’impennata di richieste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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