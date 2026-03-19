Focolai bolognesi

A Bologna, si registrano tensioni tra alcune frange di estrema sinistra e le autorità locali. Gruppi considerati violenti rivendicano il diritto di esercitare un veto su iniziative pubbliche che non condividono, come le scuole Besta, i giardini San Leonardo e il Museo dei bambini. La situazione crea malumore e preoccupazione tra chi si occupa di amministrare la città.

Tira una brutta aria a Bologna. Non va bene che frange violente di estrema sinistra pensino di avere diritto di veto sulle iniziative del Comune a loro sgradite (scuole Besta, giardini San Leonardo, Museo dei bambini). Non va bene che in via del Pratello sia comparsa una scritta che inneggia alle Br proprio nei giorni dell'anniversario dell'omicidio di Marco Biagi e che al Pilastro sia stata vandalizzata la targa dedicata ai carabinieri uccisi dalla Banda della Uno Bianca. Non va bene che gli stessi ambienti para rivoluzionari impediscano lo svolgimento di un dibattito organizzato da Azione universitaria sul referendum. Non va bene... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Aviaria, 60 focolai in Ue. La Commissione: “Monitoriamo attentamente”(Adnkronos) –La Commissione Europea sta “monitorando attentamente” la situazione relativa all’influenza aviaria, dopo che nelle ultime tre settimane... Brucellosi: Caserta vince, focolai crollano da 87 a 10La battaglia contro la brucellosi bufalina nella Campania sta finalmente voltando pagina, con dati che mostrano un netto miglioramento della... THE MIDNIGHT OUTBREAK: Why Downtown Phoenix is Banning Bologna