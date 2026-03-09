A Caserta i casi di brucellosi bufalina sono diminuiti da 87 a 10, segnando un calo significativo dei focolai. La lotta contro questa malattia nella regione continua a portare risultati concreti, con numeri che attestano un netto miglioramento della situazione sanitaria. La riduzione dei casi rappresenta un passo importante nel controllo dell’epidemia.

La battaglia contro la brucellosi bufalina nella Campania sta finalmente voltando pagina, con dati che mostrano un netto miglioramento della situazione sanitaria. Nella provincia di Caserta, cuore pulsante dell’allevamento del bufalo, i focolai attivi sono crollati drasticamente rispetto agli anni precedenti, segnando una svolta decisiva per il settore lattiero-caseario regionale. I numeri parlano chiaro: mentre nel 2021 si contavano 87 focolai, oggi ne rimangono solo 10 attivi, confermando l’efficacia delle misure adottate dalla Regione. Il tasso di prevalenza è sceso dal 18,71% del 2021 al 3,6% attuale, dimostrando che lo sforzo di risanamento sta producendo risultati tangibili sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brucellosi: Caserta vince, focolai crollano da 87 a 10

