Aviaria 60 focolai in Ue La Commissione | Monitoriamo attentamente

La Commissione Europea sta seguendo con attenzione l’evoluzione dell’influenza aviaria, dopo aver riscontrato 60 nuovi focolai in allevamenti di vari Paesi dell’Unione nelle ultime settimane. La situazione richiede costante monitoraggio per valutare eventuali rischi e adottare misure adeguate per la tutela della salute animale e pubblica.

(Adnkronos) –La Commissione Europea sta "monitorando attentamente" la situazione relativa all'influenza aviaria, dopo che nelle ultime tre settimane sono stati segnalati ben sessanta nuovi focolai in allevamenti avicoli di diversi Paesi europei. Lo spiega all'Adnkronos una portavoce dell'esecutivo Ue, a fronte del diffondersi anche in Europa della malattia che negli Usa ha provocato, tra l'altro, un forte rincaro delle uova, dovuto agli abbattimenti di massa di galline disposti per cercare di contenere la diffusione del morbo. L'influenza aviaria occasionalmente può passare all'uomo: il virus viene considerato a potenziale rischio pandemico anche per gli esseri umani, se dovesse mutare.

