reunion per keanu reeves e cameron diaz a 30 anni dal loro primo film insieme che fu un grande flop speriamo che outcome sia meglio

Quando Keanu Reeves e Cameron Diaz si sono ritrovati fianco a fianco qualche giorno fa alla presentazione dei palinsesti di Apple Tv+ a Santa Monica, qualcuno avrà pensato a un dejà vu. Era infatti da quasi 30 anni che non condividevano un set insieme. Dai tempi di quella commedia romantica indie che nel 1996 non aveva esattamente incendiato i botteghini. Anzi, era stata stroncata dalla critica e dal pubblico senza possibilità di redenzione. Lui, 61 anni, elegantissimo in completo nero con barba brizzolata ben in vista. Lei, 53, impeccabile in un abito bianco da vera diva. Erano insieme per promuovere Outcome, il nuovo film diretto da Jonah Hill, che arriva sulla piattaforma streaming il 10 aprile e che li vede recitare di nuovo uno accanto all’altra. 🔗 Leggi su Amica.it

Keanu Reeves e Cameron Diaz tornano sul grande schermo con la dark comedy

L'evento Apple TV Press Day di Los Angeles ha messo in mostra un cambio di passo per la divisione cinematografica di Cupertino.

