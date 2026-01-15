Roma e Zona 30 per ora niente autovelox fissi | Multe solo da marzo
A Roma, nel centro storico e all’interno della ZTL, la Zona 30 si presenta senza autovelox fissi al momento. Le eventuali postazioni di controllo della velocità, fisse o mobili, verranno adottate soltanto in presenza della polizia locale, a partire da marzo. Questa decisione mira a garantire un equilibrio tra sicurezza stradale e tutela della mobilità urbana.
(Adnkronos) – Niente postazioni fisse per il controllo della velocità: nella Zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl, che è scattata oggi, "possono essere messi autovelox fissi o mobili soltanto in presenza della polizia locale". Lo sottolinea all'Adnkronos l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patané, ricordando come la normativa in proposito sia definita . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
