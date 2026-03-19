fisiocritici qui si fondono passato e futuro

L’Accademia dei Fisiocritici di Siena ha aperto il suo 336esimo anno accademico nel giorno in cui nel 1691 fu fondata da Pirro Maria Gabbrielli. L’evento ha segnato un momento importante per la storica istituzione senese, che ha celebrato questa ricorrenza unendo passato e futuro nel suo tradizionale appuntamento annuale. La cerimonia ha coinvolto membri e rappresentanti dell’accademia, sottolineando il legame con la sua lunga storia.

Un giorno importante, per l’Accademia dei Fisiocritici di Siena. La storica istituzione senese ha inaugurato il suo 336esimo anno accademico, cogliendo l’occasione del 17 marzo, giorno in cui nel 1691 è stata fondata da Pirro Maria Gabbrielli. "Quest’anno per la prima volta abbiamo scelto questo giorno – ha detto il presidente dell’Accademia, Giuseppe Manganelli, aprendo l’evento – per ribadire il nostro legame con il passato, le nostre radici. È in questo modo che rinnoviamo il nostro impegno con il passato, il presente e il futuro della nostra comunità". In apertura del nuovo anno accademico, Manganelli ha ripercorso un 2025 ricco di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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