«Ognuno contribuisce come può» introduce una serie dedicata a momenti di svolta personale. Questa volta, raccontiamo la storia di una giovane scrittrice trentenne che decide di cambiare il proprio destino, opponendosi a un futuro segnato dalla precarietà. Un percorso di rinnovamento e speranza, che invita a riflettere sulle scelte che plasmano il nostro cammino e il valore di ogni singolo contributo.

«B uongiorno Mariangela, sono Sebastiano. Ti ringrazio per aver accettato di prendere in carico la lavorazione degli approfondimenti video per il nostro progetto. Come ti accennavo, inizierai domani e sarò presente anch’io. Riusciresti a passarmi a prendere? Ho portato all’attenzione del direttore le tue domande,e ti confermo che andrà benissimo la tua attrezzatura. Per quanto riguarda la retribuzione, invece, saremo lieti di poterti rimborsare parte delle spese.Ti garantiamo inoltre che questo è un lavoro con il quale otterrai grande visibilità: potrai essere notata da eventuali, futuri clienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ognuno contribuisce come può» Comincia con questo racconto una serie dedicata a un momento di svolta della nostra vita. Qui, una giovane scrittrice trentenne si ribella a un futuro che rispecchia la precarietà del passato

Leggi anche: La vita segreta di Margaret Atwood: “Sono una creatura liminale, una sorta di Baba Jaga ora benevola ora ostile”. Il memoir della scrittrice de “Il racconto dell’ancella”

Leggi anche: Catena Fiorello: " La colecisti si è trasformata in una mostruosità. Ho rischiato di morire per sepsi". Il racconto della scrittrice

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Comincia nel migliore dei modi il 2026 anche per le volpine Under 16: le ragazze guidate oggi in panchina da coach Rosa Ricci hanno superato tra le mura amiche del Marco Polo le pari età della Tris con un netto e perentorio 3-0, avvicinandosi a grandi pass - facebook.com facebook