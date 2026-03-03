Il Torino si prepara alla sfida contro il Napoli, che ha appena conquistato una vittoria a Verona. La squadra di casa mostra entusiasmo e spirito di gruppo, mentre il Napoli si appresta a giocare al Maradona con l’obiettivo di ottenere i tre punti. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per la partita che si terrà nelle prossime ore.

Il Napoli è tornato alla vittoria in quel di Verona e adesso cerca i tre punti anche al Maradona, contro il Torino. Una partita speciale per Alessandro Buongiorno, ex granata. Il difensore centrale ha collezionato sei gare da titolare consecutive in campionato, complice l’infortunio di Rrahmani. Il giocatore ha raccontato il suo momento e quello della squadra ai microfoni di Radio CRC. “Verona-Napoli è stata una partita difficile. Quando vai a giocare in trasferta contro queste squadre, come ha detto il mister, hai solo da perdere. Avremmo potuto fare meglio a livello tecnico-tattico, nel giro palla e nel cercare combinazioni migliori per segnare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Buongiorno ritrova il Torino, tra passato e futuro: "Napoli? Qui c'è voglia, spirito e unione"

