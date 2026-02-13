dacia maraini incontro e spettacolo al teatro delle donne

Firenze, 13 febbraio 2026 - Dacia Maraini ha incontrato il pubblico al Teatro delle Donne, portando in scena uno spettacolo che racconta il suo rapporto con il padre, un legame intenso alimentato da ricordi di Natura, Cultura e dell’Universo che le ha dato forma.

Firenze, 13 febbraio 2026 - La declinazione di un legame straordinario tra padre e figlia, attraversato dagli elementi della Natura meravigliosa, della Cultura e dell'Universo che le contiene. Tratto dall'omonimo libro di Dacia Maraini, "Il gioco dell'universo " è lo spettacolo teatrale che vedrà protagonisti Manuela Kustermann e Maximilian Nisi, martedì 17 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, nell'ambito della stagione 2526 del Teatro delle Donne. Lo spettacolo sarà preceduto (ore 18,30, sempre al Teatro Goldoni) da un incontro con Dacia Maraini condotto dalla giornalista e scrittrice Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno.

