Venerdì 30 gennaio alle 17, a Roma, si terrà un incontro tra Dacia Maraini e Italia Nostra, un’occasione per approfondire il ruolo della letteratura nella tutela della memoria storica e culturale della città. L’evento mira a stimolare riflessioni sul valore del patrimonio e sull’importanza di preservarlo attraverso il confronto tra scrittrice e associazione. Un momento di dialogo dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche fondamentali.

Dacia Maraini e Italia Nostra: a Roma un incontro tra letteratura e tutela della memoria Venerdì 30 gennaio alle 17.00 presso la sede nazionale di Italia Nostra, la presentazione del nuovo libro “Scritture segrete” e il racconto della battaglia vinta per salvare il Villino di Moravia bambino Unire il racconto delle grandi scrittrici alla salvaguardia dei luoghi. È questo il cuore dell’evento “Italia Nostra Roma incontra Dacia Maraini”, che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 17.00, presso la sede nazionale di Italia Nostra in Viale Liegi, 33. L’appuntamento nasce per celebrare un’importante vittoria per il patrimonio culturale romano: il “salvataggio” del Villino Pincherle, la dimora dove Alberto Moravia trascorse l’infanzia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Siracusa rende omaggio a Vitaliano Brancati, figura di rilievo della letteratura italiana del Novecento. L’evento sottolinea il legame tra la città, la memoria civile e il patrimonio letterario, confermando il ruolo di Siracusa come centro culturale di rilievo. Questa iniziativa permette di riscoprire l’eredità di Brancati e di approfondire il rapporto tra letteratura e storia in un contesto di grande valore storico.

