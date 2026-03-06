La Fiorentina mostra segnali positivi riguardo a Kean, ma il vero problema resta la difesa. Vanoli spera di poter contare ancora sul centravanti, anche se la situazione resta in bilico. La squadra sta lavorando per migliorare le prestazioni e trovare soluzioni efficaci, mentre il tecnico tiene sotto controllo la condizione dei giocatori più importanti. La situazione attuale si concentra sulle scelte da fare in vista delle prossime partite.

Kean sta facendo di tutto per esserci domenica ma la cautela per adesso è estrema e ogni valutazione più approfondita sarà fatta a ridosso del match. In caso di forfait toccherà a Roberto Piccoli. Sempre ai box Solomon e Lezzerini per infortuni muscolari, sicuramente assente Parisi per squalifica. In vista del Parma, si propone però, di nuovo, il problema dell’assetto difensivo. Rientra Dodò, non ci sarà Parisi squalificato. Ma Vanoli tornerà alla difesa a quattro o insisterà nel devastante 3-5-2? Rugani uscirà di squadra o sarà confermato? L’allenatore prova e riprova nel chiuso del Viola Park. Sa bene che in caso di sconfitta anche contro il Parma la sua posizione si farebbe difficilissima, probabilmente indifendibile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: segnali positivi per Kean. Ma il problema serio è la difesa. Vanoli sa di essere di nuovo in bilico

Vanoli Fiorentina, il futuro del tecnico continua ad essere in bilico. L’esonero è una possibilità, ma…Settimana decisiva per Vanoli, chiamato a guidare la squadra in due impegni chiave che potrebbero definire il cammino della Fiorentina nelle prossime...

Fiorentina, Kean rientra ma parte indietro: Vanoli valuta le gerarchieIl tempo stringe e le scelte diventano inevitabilmente politiche oltre che tecniche.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina segnali positivi per Kean Ma....

Temi più discussi: Fiorentina: segnali positivi per Kean. Ma il problema serio è la difesa. Vanoli sa di essere di nuovo in bilico; La Juventus e Vlahovic aprono al possibile rinnovo: segnali positivi; Frey in esclusiva: Fiorentina, il peggio è alle spalle. De Gea sarà protagonista della salvezza; Fiorentina in corsa per Maguire: concorrenza, contratto e preferenze.

Fiorentina: Vanoli furioso dopo il 3-0La sconfitta per 3-0 contro l’Udinese Calcio rappresenta molto più di una semplice battuta d’arresto per l’ACF Fiorentina. È un risultato che interrompe il ... stadiosport.it

Udinese, Runjaic: Davis e Kamara ci saranno. Atta può ancora crescereArrivano segnali positivi dall’infermeria in casa Udinese. Kosta Runjaic ha annunciato il ritorno tra i convocati di Davis per la sfida di domani. tuttomercatoweb.com

Fiorentina duo Daniel Bertoni and Giancarlo Antognoni #Fiorentina #LaViola x.com

Pergocrema, Padova. Atalanta, Milan, Fiorentina. Al-Shabab. L'Italia. A 36 anni Jack Bonaventura dice basta: addio al calcio giocato. "Ma non è un addio al campo, il mio rapporto col calcio non finirà mai" - facebook.com facebook