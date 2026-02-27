la corsa della scarpa nel 2026 primi segnali incoraggianti il successo di micam e mipel

Nel settore calzaturiero si registra un incremento del fatturato dello 0,9% nell’ultimo trimestre del 2025, un dato che fa sperare in una ripresa. Le principali fiere di Milano, tra le più importanti del settore, hanno attirato numerosi operatori e mostrato una buona partecipazione. Questi segnali indicano una fase di stabilità e potenziale crescita per il comparto.

Mentre c’è un dato che fa bene sperare, il +1,1% del fatturato del calzaturiero nell’ultimo trimestre del 2025, le fiere di Milano – quest’anno, anche per la prolungata congiuntura della moda, davvero attesissime – hanno confermato il loro ruolo strategico. Micam e Mipel hanno totalizzato oltre 20mila visitatori, di cui 54% internazionali e 46% italiani. Tra i Paesi che hanno visitato le manifestazioni, le migliori performance da Francia, Spagna, Germania, Belgio, Grecia e sul fronte extra Ue dal Giappone e dagli Usa. Qust’ultimo un dato davvero significativo, alla luce anche della politica commerciale di Trump. La manifestazione ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

