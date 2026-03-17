Fiorentina primi sprazzi del vero Piccoli | i segnali lanciati nel successo con la Cremonese

Nella partita tra Fiorentina e Cremonese, l'attaccante ex Cagliari ha mostrato alcuni segnali promettenti, contribuendo al successo della squadra. Sono stati evidenti alcuni movimenti e azioni che hanno attirato l'attenzione degli osservatori. Il giocatore ha dimostrato di essere in crescita e pronto a mettere in mostra le sue capacità in questa fase della stagione.

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