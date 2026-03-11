Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca | discorso qualificazione chiuso

Il match tra Crystal Palace e AEK Larnaca si disputa negli ottavi di finale della Conference League. La partita sarà trasmessa in diretta e si conoscono già le probabili formazioni delle due squadre. Secondo le ultime previsioni, il Crystal Palace è considerato tra i favoriti per la conquista del titolo. La sfida determina la qualificazione e si svolge in un contesto di alta tensione sportiva.

Crystal Palace-AEK Larnaca è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il Crystal Palace è sicuramente una delle squadre favorite per la vittoria finale di questa Conference League. La squadra inglese dovrebbe riuscire ad arrivare in fondo alla competizione anche perché, finalmente per loro, sembra aver messo alle spalle il momento nerissimo vissuto negli ultimi mesi. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque tra campionato e coppa, appunto. Il Palace – che ha sicuramente perso dei giocatori importanti nel corso del mercato invernale – ormai ha sistemato la propria classifica in Premier e punta tutto a questa Conference che gli permetterebbe il prossimo anno di essere in Europa League.