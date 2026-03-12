Diretta gol Conference League LIVE | Fiorentina Rakow in campo

Alle 21 si gioca la sfida tra Fiorentina e Rakow valida per gli ottavi di finale d’andata della Conference League. La partita viene trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sui gol e le azioni più importanti arrivano in tempo reale. I tifosi seguono con attenzione questa partita, che si svolge sul campo di Firenze.

Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell'agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l'addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all'Atalanta. Lui è stato bravo a vedere una cosa che nessuna vedeva» Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE | Cominciano gli ottavi! Diretta gol live score (oggi 12 marzo 2026)Risultati Conference League: si gioca l'andata degli ottavi di finale, per la Fiorentina l'ostacolo è ancora polacco ed è il Rakow Czestochowa. ilsussidiario.net

Fiorentina-Rakow diretta Conference League: segui la sfida agli ottavi LIVESi alza il sipario sugli ottavi di finale di Conference League, con la Fiorentina che ospita i polacchi del Rakow all'Artemio Franchi nella sfida d'andata. I viola di Vanoli sono reduci dal grande ... corrieredellosport.it

Europa League, Bologna-Roma 0-0 alla fine del primo tempo Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-andata-ottavi-finale-in-campo-bologna-roma-alle-18-45-e-f - facebook.com facebook