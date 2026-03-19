Fiorello applaude Diaco | Se voti Sì sei un lacchè? Non ha tutti i torti sul referendum

Fiorello ha commentato le dichiarazioni di Pierluigi Diaco sul referendum sulla giustizia, applaudendo le sue parole e aggiungendo che, secondo lui, chi vota Sì potrebbe essere definito un lacchè. Diaco aveva espresso una opinione sul tema, suscitando reazioni miste. Fiorello ha quindi commentato pubblicamente, sottolineando il suo apprezzamento per le affermazioni del conduttore radiofonico.

"Non ha tutti i torti": così Fiorello è tornato sulle parole di Pierluigi Diaco sul referendum sulla giustizia. Il tema è incandescente e anche per questo le dichiarazioni del conduttore di "Bellamà" - che si è schierato a favore del Sì - hanno acceso il dibattito in rete. Nel corso dell'appuntamento odierno con "La pennicanza" su Rai Radio 2, lo showman siciliano ha spiegato: ''Con Diaco abbiamo trovato uno che si schiera per il Sì al Referendum. Ha detto che 'se in Italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè'. Non c'ha tutti i torti secondo me, secondo me eh''. Fiorello applaude l'analisi di Diaco, rilanciando un tema che tiene banco da settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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