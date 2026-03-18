In Italia, durante il referendum, un politico ha commentato pubblicamente che votare sì equivale a essere un lacchè, affermando di essere disposto a pagare il prezzo di questa scelta. Nel clima acceso del dibattito pubblico, alcune persone scelgono di esprimere le proprie opinioni senza timori, anche se ciò comporta conseguenze personali. La discussione si svolge tra chi si schiera apertamente e chi preferisce mantenere il riserbo.

C’è chi dice sì ed è disposto a pagarne le conseguenze. Nel rovente dibattito pubblico italiano, dove le etichette contano più delle idee e le appartenenze sostituiscono il merito delle argomentazioni, c’è ancora chi decide di esporsi senza calcoli, accettando il prezzo della libertà. È il caso di Pierluigi Diaco, che ha deciso di rompere il conformismo che nel mondo dello spettacolo ha ormai assunto i contorni di una liturgia stanca. "Voto sì al Referendum”, le sue parole all’Adnkronos: “In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè. Questa narrazione è talmente insopportabile che pago volentieri il prezzo di essere liquidato come 'l’amico di, il servo di. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, Diaco rompe il coro: “Se voti sì sei un lacchè? Accetto il prezzo”

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