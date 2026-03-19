Fiorello intervista Kimi Antonelli a ' La Pennicanza' | Da Hamilton i complimenti più belli

Durante la puntata di giovedì di ‘La Pennicanza’, Fiorello ha intervistato Kimi Antonelli, pilota di Formula 2 che ha appena conquistato la sua prima vittoria in carriera. Antonelli ha parlato dell’esperienza in pista e dei complimenti ricevuti, tra cui quelli di Hamilton. La conversazione si è concentrata sui momenti chiave della sua stagione e sulle impressioni dopo il successo in gara.

Durante la puntata di giovedi de ‘La Pennicanza’, Fiorello ha intervistato un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1. Il pilota bolognese ripercorre le emozioni di domenica: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo. I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me”. Poi, due parole anche per l’amico Jannik Sinner: “Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c’è. però so che Jannik si allena anche in go-kart. Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello intervista Kimi Antonelli a 'La Pennicanza': "Da Hamilton i complimenti più belli" Articoli correlati Kimi Antonelli con Fiorello alla Pennicanza: il videoIl pilota bolognese, reduce dalla sua storica vittoria in Cina, ha ripercorso le grandi emozioni: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli... Leggi anche: Kimi Antonelli da Fiorello (stavolta davvero): “Ho fatto una pataccata” Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli a Bologna tra festa, famiglia e… Fiorello: sarà davvero lui in radio?; Minardi, lo scopritore di Kimi: Lo vidi a 8 anni, due giri in kart e capii tutto. Ma la Ferrari mi disse...; Fiorello show a La Pennicanza: da Kimi Antonelli bambino a bordo al finto La Russa, fino al GF Vip; Parla Veronica, la mamma di Kimi Antonelli: Orgogliosa del mio Andy. Però accorciate le gare!. Colpo grosso a 'La Pennicanza', Fiorello intervista in diretta Kimi AntonelliIn collegamento in videochiamata oggi a 'La Pennicanza' di Fiorello un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1. E non è uno dei soliti scherzi ... adnkronos.com Fiorello intervista Kimi Antonelli a 'La Pennicanza': Da Hamilton i complimenti più belliDurante la puntata di giovedi de 'La Pennicanza', Fiorello ha intervistato un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in ... lapresse.it Al telefono con @kimi.antonelli Segui “La Pennicanza” con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, su #Radio2 e in tv sul canale 202 - facebook.com facebook A pochi passi dal circuito di Miami, Jannik Sinner è tornato a parlare di Kimi Antonelli, lanciando anche un messaggio alla Ferrari "Quello che sta facendo Kimi è incredibile. È un bravissimo ragazzo, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro. x.com