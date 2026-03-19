Kimi Antonelli, 19 anni, ha ammesso di aver commesso un errore, dichiarando di aver fatto una “pataccata”. Dopo aver vinto un gran premio e ottenuto una pole position, il giovane pilota è ora al centro dell’attenzione per questa confessione. La sua presenza nel mondo delle corse continua a suscitare interesse, anche dopo le recenti dichiarazioni pubbliche.

Bologna, 19 marzo - Kimi da Fiorello? Si, questa volta c’è davvero. Kimi Antonelli, 19 anni, un gran premio vinto e una pole alle spalle è il più ricercato. E si palesa a Rai Radio Due, nel contesto de ‘ La Pennicanza ’, il programma di Fiorello e Fabrizio Bigio. Si diverte, Kimi e si diverte Fiorello. “Ma c’è più tensione alla partenza o agli ultimi giri?”, chiede Fiorello. “La tensione c’è all’inizio. Poi, però, in Cina gli ultimi giri non passavano mai. Pensavo avessero allungato la gara. E ho fatto una pataccata. Sono andato lungo e mi sono ca**to addosso”. Kimi Antonelli: "Sorpreso dalla dedica di Sinner, Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo" Spontaneo Kimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli da Fiorello (stavolta davvero): “Ho fatto una pataccata”

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