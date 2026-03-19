Kimi Antonelli con Fiorello alla Pennicanza | il video

Kimi Antonelli, pilota bolognese, ha partecipato alla Pennicanza insieme a Fiorello. Durante l'evento, Antonelli ha condiviso le emozioni legate alla sua vittoria in Cina, parlando delle fasi più intense della gara. Ha descritto la partenza come il momento più teso e ha sottolineato come gli ultimi giri sembrano interminabili. Il video dell'incontro è stato condiviso online.

Il pilota bolognese, reduce dalla sua storica vittoria in Cina, ha ripercorso le grandi emozioni: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo". Video La Pennicanza di Rai Radio2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli con Fiorello alla Pennicanza: il video Articoli correlati Fiorello: "Antonelli ospite a La Pennicanza? Era una gag. Chiedo scusa alla Gazzetta"Rosario Fiorello aveva annunciato che il pilota della Mercedes Kimi Antonelli sarebbe stato ospite de "La Pennicanza", il suo programma in onda su... Leggi anche: Antonelli ospite di Fiorello a "La Pennicanza": "Spero che vinca il Bologna" L'abbraccio di Sinner al team dopo la finale di Torino! Altri aggiornamenti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli a Bologna tra festa, famiglia e… Fiorello: sarà davvero lui in radio?; La festa a sorpresa per Kimi Antonelli, la gramigna della mamma e l’incognita Fiorello; Fiorello show a La Pennicanza: da Kimi Antonelli bambino a bordo al finto La Russa, fino al GF Vip; A La Pennicanza Fiorello chiama un improbabile Kimi Antonelli. Colpo grosso a 'La Pennicanza', Fiorello intervista in diretta Kimi AntonelliIn collegamento in videochiamata oggi a 'La Pennicanza' di Fiorello un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1. E non è uno dei soliti scherzi ... adnkronos.com Fiorello show con Kimi Antonelli: la telefonata, l’affondo a Fazio e la domanda (scomoda) su SinnerOggi il conduttore Rai si è collegato in esclusiva con il giovane campione italiano di Formula 1. E non è mancata sul finale una stoccata all'amico Pier Silvio. libero.it Al telefono con @kimi.antonelli Segui “La Pennicanza” con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, su #Radio2 e in tv sul canale 202 - facebook.com facebook A pochi passi dal circuito di Miami, Jannik Sinner è tornato a parlare di Kimi Antonelli, lanciando anche un messaggio alla Ferrari "Quello che sta facendo Kimi è incredibile. È un bravissimo ragazzo, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro. x.com