Finto carabiniere prende gioielli | due arresti

Due persone sono state arrestate dopo che un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha fatto entrare una donna nella sua abitazione, facendosi consegnare dei gioielli. L’uomo ha usato come scusa di controllare se i gioielli fossero quelli rubati da una gioielleria. La vicenda si è svolta in una zona residenziale, con la donna che ha consegnato gli oggetti al falso ufficiale.

Il finto carabiniere si è presentato alla porta di una donna facendosi consegnare i gioielli. "Mi faccia vedere se sono quelli trafugati da una gioielleria" è stata la scusa. Ma gli uomini dell’Arma (quelli veri, prontamente intervenuti) hanno arrestato due persone a Massarosa sventando così la truffa. Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte del comando provinciale di Lucca, impegnato in questi giorni in un dispositivo straordinario che coinvolge l’intera Versilia. Nell’ambito di tali servizi, i militari di Massarosa, con il supporto del Nucleo Radiomobile della compagnia di Viareggio, hanno tratto in arresto due pregiudicati, ritenuti responsabili della truffa ai danni di una donna residente in zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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