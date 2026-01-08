We-Rise Open Call startup femminili | finanziamenti per 600mila euro

È aperta la We-Rise Open Call #2, un’iniziativa europea rivolta a startup femminili impegnate in settori come le tecnologie verdi, agricole e climatiche. Il bando offre finanziamenti complessivi di 600.000 euro per supportare progetti innovativi e sostenibili guidati da imprenditrici. Questa opportunità rappresenta un’occasione per rafforzare il ruolo delle donne nell’innovazione e nella transizione ecologica.

È ufficialmente aperta la WE-RISE Open Call #2, il bando europeo dedicato a sostenere imprenditrici attive nelle tecnologie verdi, agricole e climatiche. L'iniziativa, finanziata da Horizon Europe nell'ambito di Startup Europe, mira ad accelerare la crescita di startup guidate da donne, con particolare attenzione ai Paesi europei emergenti. Possono candidarsi startup con sede negli Stati membri dell'UE o nei Paesi associati a Horizon Europe, operative in GreenTech, AgriTech o ClimateTech. Tutte le startup selezionate dovranno essere esclusivamente women-led e almeno il 60% provenire da Paesi moderati o emergenti in ambito innovazione.

