Sci la discesa femminile a Cortina | in testa l' americana Johnson terza Pirovano sesta Brignone attesa per Goggia  La diretta

La discesa femminile di oggi a Cortina si è aperta con l'americana Johnson in testa. Pirovano si è piazzata terza, mentre Brignone si sente già tra le migliori sei. Sofia Goggia aspetta di salire sul podio, pronta a conquistare la sua terza medaglia consecutiva. In pista anche Nicol Delago e Laura Pirovano, che cercano di fare bene. La gara è in corso e l’attenzione rimane alta.

Vonn sarà portata giù con il toboga, i soccorsi stanno intervento. La gara è stata interrotta e riprenderà con la discesa di Puchner e Sofia Goggia, pettorale numero 15. La dinamica dell'incidente è stata brutta sopratutto per le ginocchie, è atterrata di traverso dopo un salto. Vonn è atterrata male, i medici sono arrivati a darle soccorso. Lei si muove. Ma ha preso una brutta botta. Brivido per Lindsey Vonn che cade dopo poche porte, ricordiamo che gareggia con un danno al ginocchio Wiedle-Winkelmann paga più di un secondo da Johnson, aveva vinto un argento Mondiale qui a Cortina, ai Mondiali del 2021 Cornelia Huetter spinge e ottiene il terzo tempo, niente medaglia per Pirovano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La discesa femminile di sci si è svolta oggi a Cortina, con l’americana Johnson che ha dominato la prova.

Questa mattina a Cortina si è aperta la prima prova di discesa in vista delle Olimpiadi del 2026.

