Fiere | VO Vintage di Ieg a gennaio cresce ancora con più espositori storie e cultura

VO Vintage, organizzata da Ieg, si svolge a Vicenza e registra un aumento di espositori rispetto alla precedente edizione, arrivando a 55. La manifestazione si rivolge a appassionati e collezionisti, offrendo un’occasione per scoprire storie e cultura legate al mondo del vintage. La crescita del numero di partecipanti conferma l’interesse crescente verso questa fiera, che si conferma come punto di riferimento nel settore.

Vicenza, 7 gen. (AdnkronosLabitalia) - VO Vintage cresce ancora. La manifestazione di Italian Exhibition Group accoglie nel quartiere fieristico di Vicenza il pubblico di appassionati e collezionisti con 55 espositori, il 25% in più rispetto alla scorsa edizione di settembre. L'ingresso dal 16 al 19 gennaio è gratuito, previa registrazione online sul sito di manifestazione. Pochi click per un viaggio tra preziosi d'epoca con 28 tra i migliori dealer della gioielleria vintage italiani ed esteri. Saranno invece 27 i dealer dell'orologeria, dove trovare e acquistare il secondo polso iconico dei desideri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fiere: VO Vintage di Ieg a gennaio cresce ancora con più espositori, storie e cultura Leggi anche: Fiere, Carlo Costa (Ieg) eletto vicepresidente Emeca Leggi anche: Wao, che mercato! Il mercatino di modernariato, vintage e hand-made torna con 25 espositori La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fiere, IEG: ripartenza in tutta sicurezza - Italian Exhibition Group in una stagione di ripartenza, a tutela della salute e del business dei propri clienti. ilmessaggero.it VO Vintage torna a gennaio con più espositori, storie e cultura dell'antico - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. teleborsa.it

IEG, VO Vintage: bis in Fiera a Vicenza per gioielli e orologi cult - , Bucellati, Cartier, o bracciali e collane unici realizzati da artigiani italiani del Novecento. borsaitaliana.it

Appassionati di antiquariato, collezionisti e amanti del vintage... Torna "Ieri l'Altro": Il primo appuntamento del 2026! Domenica 11 Gennaio la splendida cornice di Piazza del Popolo a Faenza ospita la prima edizione dell'anno del mercatino dell'antiquariat - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.