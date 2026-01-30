Sette imbarcazioni d’epoca sono arrivate nel porto della Spezia. Alcune risalgono al XIX secolo. Da sabato 20 a lunedì 22 marzo, il porto si anima con una tre giorni dedicata alle storie e alle tradizioni del mare. Le navi attraccano una dopo l’altra, attirando appassionati e curiosi che vogliono scoprire le tecniche di un tempo e immergersi nella cultura nautica.

Sette imbarcazioni d'epoca, alcune risalenti al XIX secolo, hanno attraccato nel porto della Spezia tra sabato 20 e lunedì 22 marzo, dando vita a una tre giorni dedicata alle tradizioni marinarie e alle culture nautiche. L'evento, denominato Velarìa, si svolge in un'area storica del Mediterraneo che da secoli è crocevia di rotte commerciali, militari e culturali. Le navi, provenienti da diverse parti d'Italia e d'Europa, hanno portato con sé non solo strumenti di navigazione antichi, ma anche storie, linguaggi e gesti legati al mare. L'arrivo è stato accolto da centinaia di cittadini e turisti che hanno affollato i moli per ammirare le vele spiegate al vento e i dettagli artigianali dei ponti in legno.

© Ameve.eu - Sette imbarcazioni d’epoca attraccano a La Spezia per una tre giorni di tradizioni marinarie e culture nautiche

