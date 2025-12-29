Festa della cultura alpina | artigiani artisti agricoltori e comunità locali chiamati a partecipare

Dal 1 al 3 maggio 2026, Tirano ospiterà la prima edizione della Festa della Cultura Alpina, un evento dedicato all’artigianato, all’arte, all’agricoltura e alle comunità locali delle Alpi. Promossa grazie al Bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia, questa iniziativa intende valorizzare le tradizioni e le peculiarità delle aree alpine, coinvolgendo protagonisti e pubblico in un momento di confronto e crescita culturale.

La Festa della Cultura Alpina Dall'1 al 3 maggio 2026, a Tirano (SO), si terrà la prima edizione della Festa della Cultura Alpina Alpine Culture Fest, resa possibile grazie al Bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia. Le 'terre alte' sono di fondamentale importanza per la produzione di.

