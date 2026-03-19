In occasione della Festa del Papà, UNICEF Italia evidenzia l'importanza di una paternità attiva e propone misure concrete per sostenere il ruolo dei padri nella cura dei figli. L'organizzazione sottolinea come un coinvolgimento più diretto dei padri possa contribuire a una società più equa. La manifestazione si concentra sulla promozione di pratiche che favoriscano una partecipazione più presente dei padri nella vita familiare.

Napoli – Fuorigrotta: spaccio nei giardini pubblici. Carabinieri arrestano 28enne Ercolano: Carabinieri arrestano uomo per tentato omicidio. Motivo del litigio una donna Polizia di Stato: 5 locali chiusi con provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. tra Napoli e provincia Referendum, D’Onofrio (Lega): il nostro “sì” per tutte le donne libere. No a patenti femminismo UNICEFSudan: almeno 8 studenti e un operatore sanitario uccisi in un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco Aperto il bando per il Corso di Alta Formazione “La digitalizzazione del patrimonio culturale: un confronto fra Italia e America Latina” Oscar 2026: trionfano Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler, Jessie Buckley e Michael B. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Festa del Papà, UNICEF Italia: “Una paternità attiva per una società più equa”

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Buona Festa del Papà! Ma... chi ha pensato per la prima volta di festeggiare il papà collegando la sua figura a San Giuseppe e perché in Italia viene celebrata mangiando zeppole, frittelle e bignè Abbiamo cercato di dare una risposta! :) Tracce dell’intento di - facebook.com facebook