Questa mattina, il Presidente Sergio Mattarella ha convocato i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Al centro della riunione l’idea di usare i valori olimpici come guida per una comunità internazionale più giusta. Mattarella ha sottolineato l’importanza di promuovere pace, solidarietà e rispetto tra i paesi, sperando di rafforzare l’unità e l’equità a livello globale.

**Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha riunito i Capo DI Stato e di governo dei paesi membri dell’Unione Europea per discutere l’opportunità di ispirare la vita internazionale con i “valori olimpici” – un’idea che mira a promuovere un ordine internazionale più equo, basato su principi di pace, solidarietà e rispetto delle istituzioni. La riunione, tenutasi presso il Palazzo del Quirinale a Roma, è stata un momento cruciale nella diplomazia europea, in un periodo in cui la geopolitica è in continua evoluzione.** A due giorni di distanza dalla conclusione del processo di riforma del Parlamento europeo, Mattarella, in una comunicazione diretta ai capi di stato, ha espresso la sua visione su un mondo in crisi, dove conflitti, disuguaglianze e nuove forme di instabilità richiedono una riflessione profonda.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mattarella UE

Il presidente Mattarella ha espresso entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il presidente Mattarella ha ricordato che i valori olimpici sono parte della Repubblica Italiana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mattarella UE

Argomenti discussi: Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Cerimonia di apertura della 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale; Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Olimpiadi, Mattarella: Tregua olimpica sia rispettata, sport faccia tacere armi; Milano Cortina: Mattarella: Valori olimpici di lealtà e inclusione sono propri della Repubblica.

Il discorso di Mattarella ai Capi di Stato: «I valori olimpici diventino ispirazione concreta per chi governa»Il presidente della Repubblica alla cena offerta dal Cio alla vigilia dell'inaugurazione dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 ... video.corriere.it

Milano accoglie la fiamma, acceso il braciere. Mattarella: «Valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it

Mattarella al villaggio olimpico di Milano: «La prima competizione è con se stessi» Il presidente della Repubblica esalta la sfida con se stessi, i valori di lealtà e rispetto e incoraggia gli azzurri dopo aver ricevuto e indossato il giubbotto dell’Italia Leggi l’articolo facebook

Da undici anni rigoroso custode dei valori costituzionali, guida saggia della Repubblica, solido riferimento di unità e fiducia per tutti gli italiani. Grazie Presidente Mattarella. x.com