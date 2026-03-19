Festa del Papà | otto consigli per una paternità sana ed empatica

Per la Festa del Papà, sono stati presentati otto consigli dedicati a promuovere una paternità più sana ed empatica. Il progetto europeo 4E-PARENT, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, evidenzia l’importanza di papà che si occupano dei loro figli fin dai primi momenti, adottando un approccio concreto e coinvolgente. La guida si rivolge a genitori che desiderano migliorare il rapporto con i propri figli.

AGI - Papà che si prendono cura dei propri figli e figlie e lo fanno fin dai primi momenti dalla nascita, in maniera concreta ed empatica: sono i cardini del progetto europeo 4E-PARENT, coordinato dall’ Istituto Superiore di Sanità. Un coinvolgimento dei padri nella genitorialità, sottolineano gli esperti e le esperte, ha esiti positivi per lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei bambini e delle bambine, crea fin dall’inizio un forte legame affettivo, migliora la salute psico-fisica di figli e figlie e della madre, contribuisce alla parità fra uomini e donne e al contrasto alla violenza domestica. Inoltre, per una donna avere accanto... 🔗 Leggi su Agi.it

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