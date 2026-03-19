Una tempesta solare di livello G2 sta interessando la Terra e si prevede che le aurore boreali possano essere visibili anche nel Sud Italia. Lo Space Weather Prediction Center della NOAA ha annunciato l’arrivo di questa tempesta geomagnetica, che si verifica oggi. La manifestazione atmosferica dovrebbe coinvolgere diverse aree del pianeta e attirare l’attenzione di appassionati e osservatori.

Una nuova tempesta geomagnetica è in arrivo sulla Terra. Secondo le previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA, il fenomeno dovrebbe colpire il pianeta nella giornata di oggi, con un’intensità classificata come G2, ovvero di livello moderato. L’evento è stato innescato da una serie di espulsioni di massa coronale avvenute il 16 marzo: enormi nubi di plasma e campi magnetici scagliate dal Sole nello spazio. Quando queste nubi raggiungono la Terra, interagiscono con la magnetosfera terrestre, generando perturbazioni del campo magnetico che possono durare alcune ore o diversi giorni. Nel caso attuale, il materiale solare espulso sta per investire il nostro pianeta, provocando effetti significativi anche se non catastrofici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Festa del Papà sotto tempesta solare: aurore boreali attese fino al Sud Italia

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