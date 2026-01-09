Il papà della famiglia del bosco Nathan Trevallion | I miei figli in ansia costante litigano spesso fra loro

Nathan Trevallion, padre della famiglia del bosco, descrive un cambiamento nel comportamento dei suoi figli. In un’intervista, ha riferito di uno stato di ansia persistente tra i figli, che spesso si traducono in litigi frequenti. La situazione rappresenta una novità rispetto al passato, quando i bambini erano più sereni. Questo quadro solleva interrogativi sulle cause di tali tensioni e sul loro impatto sulla vita familiare.

Roma, 9 gennaio 2026 – “Sono in uno stato costante di agitazione e ansia. A volte litigano fra di loro, cosa che prima non facevano. Sono spesso arrabbiati l'uno con l'altro e, quando per me arriva il momento di andare via, cercano di fare qualcos'altro, come se volessero sfuggire a ciò che provano”. Bambini portati via a famiglia nel bosco in Toscana, parla il padre Lo afferma, in un'intervista a La Stampa, Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco di Palmoli. "In quei momenti – aggiunge – avverto la grande tristezza che c'è in loro. È come se volessero dirmi di non capire perché il loro papà deve tornare a casa da solo e lasciarli lì”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

