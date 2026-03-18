Prendersi cura dei figli fa bene ai padri 8 consigli per la Festa del Papà

In Italia, l’età media dei padri al primo figlio si attesta tra 35,5 e 35,8 anni, più alta rispetto a Germania e Francia. Nel 2024, le nascite sono state circa 369 mila, dato che riflette una tendenza alla diminuzione delle nascite nel Paese. La Festa del Papà si avvicina e si diffondono consigli sulla cura dei figli, sottolineando l’importanza del ruolo paterno.

Sono tra i più vecchi d’Europa: l’età media dei papà italiani al primo figlio è di 35,5-35,8 anni (contro i 33,2 della Germania e 33,9 della Francia), mentre le nascite continuano a contrarsi: nel 2024 sono state appena 369.944. Eppure l’impegno nella cura della prole si traduce in iniezioni di benessere per i padri. A dircelo sono gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, impegnato nel progetto europeo 4E-Parent. I papà presenti ai controlli prenatali, che fanno addormentare il piccolo, lo cambiano, lo nutrono e se ne prendono cura fanno bene anche alla propria salute. Inoltre il loro coinvolgimento ha esiti positivi per lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei bambini, migliora la salute psico-fisica di figli e madre e contribuisce al contrasto alla violenza domestica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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