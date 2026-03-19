Festa del papà 2026 perché in Italia cade il 19 marzo nel giorno di San Giuseppe quali tradizioni restano e come cambia il calendario della ricorrenza nei diversi Paesi

In Italia, la Festa del papà si celebra il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe nel calendario cattolico. Questa data è collegata alla figura religiosa considerata esempio di paternità. In altri paesi, la ricorrenza può essere spostata o mantenere date diverse, mentre in Italia si mantiene questa tradizione da molti anni. La celebrazione coinvolge spesso familiari e comunità in varie forme di festeggiamento.

La Festa del papà italiana ricade il 19 marzo perché il calendario cattolico colloca in questa data la solennità di San Giuseppe, figura alla quale la tradizione religiosa affida il modello della paternità familiare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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