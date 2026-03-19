Fertilità maschile | più di cento visite gratuite al centro Coop di Novoli

In occasione della Festa del papà, il centro Coop di Novoli a Firenze ha organizzato un'iniziativa dedicata alla salute maschile. Sono state effettuate oltre cento visite gratuite andrologiche, accompagnate da incontri e approfondimenti sulla fertilità maschile. L'evento si è svolto il 19 marzo 2026, coinvolgendo persone interessate a conoscere meglio la propria condizione di salute.

Firenze, 19 marzo 2026 - Un modo diverso per celebrare la “Festa del papà”, fra incontri dedicati alla salute, approfondimenti e più di cento visite mediche andrologiche. Si è svolto per tutta la giornata di oggi, al Coop.fi di Novoli, a Firenze, Andro-CAREggi, evento dedicato alla prevenzione e contro la denatalità, organizzato dal Centro di andrologia ed endocrinologia di genere dell’Aou Careggi, dall’Università degli Studi di Firenze e da Unicoop Firenze, in collaborazione con Misericordia, Anpas Toscana e Croce Rossa Italiana. A dare il via alla giornata: Maria Paola Monaco, delegata della rettrice dell’Università di Firenze... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fertilità maschile: più di cento visite gratuite al centro Coop di Novoli Articoli correlati Montefredane, prevenzione al centro: successo per le visite mediche gratuiteGrande partecipazione della comunità all’iniziativa promossa da “Le Mani sui Cuori A. "Le pazienti al centro", al Civico una giornata dedicata alla lotta contro l'endometriosi con visite gratuiteLe donne, anche in coppia, potranno accedere a colloqui con gli specialisti del settore per approfondire sulla malattia e ricevere ascolto attivo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fertilità maschile più di cento visite... Andro-Careggi al Coop.fi di Novoli: una giornata sulla prevenzione maschile e contro la denatalitàAndro-CAREggi, è l'iniziativa che si tiene oggi al Coop.fi di Novoli, a Firenze: una giornata dedicata alla prevenzione andrologica e contro la denatalità, organizzata dal Centro di Andrologia ed Endo ... 055firenze.it Al Coop.Fi di Novoli ecco 'Andro-CAREggi' per salute e prevenzione maschileUn appuntamento aperto a tutti per sensibilizzare la popolazione sulla salute maschile nelle varie fasi della vita e sull’importanza della visita medica ... gonews.it