Montefredane prevenzione al centro | successo per le visite mediche gratuite

A Montefredane, si è svolta con successo un’iniziativa dedicata alla prevenzione, offrendo visite mediche specialistiche gratuite presso il plesso scolastico di Via Roma. L’evento, promosso dall’Associazione “Le Mani sui Cuori”, ha rappresentato un’occasione importante per sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura della salute e della prevenzione. Un momento di solidarietà e attenzione al benessere, accessibile a tutti i cittadini.

Grande partecipazione della comunità all'iniziativa promossa da "Le Mani sui Cuori A.P.S." con il patrocinio comunale Una domenica all'insegna della salute, della prevenzione e della solidarietà. Si è svolta con grande successo, presso i locali del plesso scolastico di Via Roma, l'iniziativa delle visite mediche specialistiche gratuite promossa dall'Associazione di Promozione Sociale "Le Mani sui Cuori A.P.S.", con il patrocinio del Comune di Montefredane. Fin dalle prime ore della mattina, numerosi cittadini di tutte le età hanno risposto con entusiasmo, partecipando alle visite e agli esami strumentali messi a disposizione gratuitamente.

