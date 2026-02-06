La Ferrari conquista una vittoria politica nel caso dei motori Mercedes. La Formula 1 annuncia che il sistema di controllo dei motori cambierà, ma la decisione non richiede il consenso di tutte le squadre. La questione scatena già discussioni tra team e tifosi, con molti che si chiedono quali siano le vere intenzioni dietro questa modifica. La questione rimane aperta e pronta a far parlare ancora a lungo nel paddock.

Il tema è destinato a far discutere ancora a lungo nel paddock di F1. Come riportato da Autosprint, la possibile modifica dei criteri di misurazione del regolamento tecnico a stagione in corso dovrà passare da una votazione formale, ma senza l’obbligo dell’unanimità. Basterà infatti una maggioranza qualificata, composta da FIA, Formula 1 e almeno quattro costruttori di motori su cinque, per dare il via libera al cambiamento. I V6 termici della Mercedes, pur potendo rispettare alla lettera le norme grazie alle misurazioni a freddo, erano in grado infatti di superare, una volta in funzione e a caldo, i nuovi limiti imposti sul rapporto di compressione (16:0). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, vittoria ‘politica’ della Ferrari sul caso motori Mercedes? Cambia il sistema di controllo

Approfondimenti su Ferrari Mercedes

Ferrari si prepara a sviluppare un nuovo motore F1 per il 2026, con l’obiettivo di rispondere alle innovazioni di Mercedes.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ferrari Mercedes

Argomenti discussi: F1, vittoria ‘politica’ della Ferrari sul caso motori Mercedes? Cambia il sistema di controllo; F1, le sfide di Antonelli: Sogno una vittoria e il Mondiale ma devo imparare a fare le lavatrici; Power unit: Ferrari ha alzato bandiera bianca e punta al 2027?; McLaren celebra la doppia vittoria in F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition.

Squarta, in MO 'vittoria della diplomazia e della politica vera'La liberazione di tutti gli ostaggi e la cessazione delle ostilità rappresentano una svolta storica. Dopo mesi di dolore, distruzione e paura, il mondo può tornare a parlare di pace. È una vittoria ... ansa.it

Boldrini (Pd): Una vittoria della buona politica e del buon sensoÈ stata una battaglia che ha portato risultati. Una vittoria della buona politica e del buon senso cui abbiamo contribuito noi parlamentari del Pd e quella parte di società civile che ... quotidianosanita.it

| MONOPOSTO 2005: l’anno in cui l’impero Ferrari vacilla Dopo il dominio assoluto della F2004, i nuovi regolamenti cambiano tutto. La F2005 nasce per reagire, ma gomme e scelte tecniche frenano Schumacher e la Ferrari. Un’unica vittoria, a Indiana facebook

Vuoi assaporare l'essenza della vittoria con il Ferrari Trento DOC F1 Acquistalo ora al miglior prezzo online e regalati un brindisi degno di un campione! #FerrariTrento #VincereConStile x.com