Il consigliere del Mic Alessandro Tortato ha annunciato le sue dimissioni dalla Fondazione del Teatro La Fenice. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua uscita dal ruolo riguarda esclusivamente le funzioni all’interno della fondazione veneziana. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e pubblicata sui canali istituzionali.

VENEZIA - Il consigliere del Mic Alessandro Tortato si dimette dalla Fondazione del Teatro La Fenice. Lo comunica lui stesso all'indomani della conferma della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale, ruolo che svolgerà ufficialmente da ottobre 2026. «A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado», si legge sul social del consigliere d'indirizzo, nominato a gennaio 2025. DIMISSIONI Bene, anzi male: è finalmente giunto il momento di trarre le conclusioni su questa mia breve esperienza di. Pubblicato da Alessandro Tortato su Mercoledì 11 marzo 2026 Fenice, Venezi nuova direttrice da ottobre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi, il consigliere Tortato si dimette dalla Fenice: «Un caso politico»

