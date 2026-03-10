Il Teatro La Fenice ha annunciato che Beatrice Venezi assumerà il ruolo di direttrice musicale a partire da ottobre 2026. Dopo mesi di discussioni e contestazioni, l’ente ha confermato la sua nomina, definendola un investimento sul futuro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione del teatro, che ha sottolineato l’importanza di questa scelta per il progetto artistico.

Luce verde per Beatrice Venezi direttrice del Teatro La Fenice dopo mesi di polemiche. Polemiche che ha sempre provato a spegnere il sovrintendente Colabianchi, che da subito ha voluto puntare sulla 36enne Il Consiglio d'Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della M.

Teatro La Fenice, via libera a Beatrice Venezi direttrice musicale da ottobre 2026, Colabianchi: "Investimento sul futuro"

