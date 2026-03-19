Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi la Savino Del Bene Scandicci sfida il Fenerbahce Istanbul nella partita valida per la Champions League di volley femminile 2026. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La squadra italiana si prepara a un impegno importante nel torneo europeo, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita si svolgerà in orario serale.

La Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 locali (le 15.00 in Italia), la formazione toscana sarà di scena al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per il ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile contro il Fenerbahçe Medicana Istanbul. La squadra guidata da Marco Gaspari si presenta in Turchia forte del convincente 3-0 ottenuto all’andata al PalaWanny, un risultato che garantisce un margine importante ma non ancora decisivo. Il regolamento, infatti, lascia spazio a diverse combinazioni: a Scandicci sarà sufficiente conquistare due set per accedere alle Final Four, mentre una sconfitta per 3-0 o 3-1 porterebbe al golden set di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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