Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Stasera in tv si può seguire la partita tra Scandicci e Fenerbahce Istanbul, valida per i quarti di finale della Champions League di volley femminile 2026. La gara si svolgerà con orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta streaming. Gli appassionati potranno collegarsi ai canali digitali ufficiali per seguire l'incontro tra le due squadre.

Scandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver sconfitto Novara al golden set nei playoff, le Campionesse del Mondo proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio incrocio da dentro o fuori. Si preannuncia un testa a testa particolarmente complicato per le ragazze di coach Marco Gaspari, chiamate a superare uno degli ostacoli più ardui per approdare alla Final Four. L'appuntamento con il confronto d'andata è per mercoledì 11 marzo (ore 19.00) di fronte al proprio pubblico del Pala Big Mat di Firenze, mentre il ritorno si giocherà la settimana successiva nella fornace del Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica.