Un omicidio si è verificato in un appartamento di via Pescaria, a Bergamo, nelle vicinanze dello stadio. La vittima è una donna di nome Valentina Sarto, uccisa dal marito con un gesto violento. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando gli agenti sono entrati nell’abitazione dopo aver ricevuto una segnalazione. La scena del crimine ha rivelato un quadro di sangue e confusione.

Un omicidio si è verificato in un appartamento di via Pescaria, a Bergamo, nelle vicinanze dello stadio. La vittima è Valentina Sarto, 42 anni, barista conosciuta per la sua attività nello storico Baretto dei tifosi della Curva Nord. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata colpita con numerose coltellate alla schiena e alla gola. Per il delitto è stato fermato il marito, Vincenzo Dongellini, 50 anni. Dopo l’accaduto, l’uomo avrebbe contattato telefonicamente la figlia, nata da una precedente relazione, riferendo quanto avvenuto. La chiamata ha consentito l’intervento delle forze dell’ordine, ma per la 42enne non è stato possibile fare nulla. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Femminicidio Valentina Sarto, massacrata dal marito: il movente sconcertante. Scoperta shock

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