Valentina Sarto, di 41 anni e originaria di Bologna, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella mattina del 18 marzo 2026. L’evento si è verificato nell’abitazione di via Pescaria a Bergamo, dove la coppia viveva in affitto da circa due anni. La donna è deceduta nel luogo dell’omicidio, avvenuto durante una lite.

Valentina Sarto, 41 anni e originaria di Bologna, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella mattina del 18 marzo 2026, nell’abitazione di via Pescaria a Bergamo dove la coppia viveva in affitto da circa due anni. Il femminicidio si è consumato in un quartiere tranquillo, non lontano dalla chiesa di San Colombano e dal centro sportivo di via Pilo, in una zona residenziale costellata di case indipendenti e studi professionali. L’allarme è stato dato dalla figlia di Dongellini, nata da una precedente relazione, che ha chiamato il 112 dopo aver assistito a un litigio tra il padre e la moglie. Gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto sfondare la porta dell’abitazione al civico 26A, trovando il corpo senza vita della donna in camera da letto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi era Valentina Sarto, uccisa ieri dal marito dopo anni di abusi e minacce

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La donna uccisa si chiamava Valentina Sarto, il marito Vincenzo Dongellini. L’uomo, che pare abbia tentato di togliersi la vita non riuscendoci, è stato arrestato. Tutti gli aggiornamenti su ecodibergamo.it, link in bio. #ecodibergamo #cuorebergamasco #notiz - facebook.com facebook

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