Oggi si svolge l'interrogatorio di garanzia di Mohammed Hannoun, presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia. Accusato di essere al vertice di una cellula di Hamas, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La vicenda riguarda questioni di sicurezza e terrorismo, nel rispetto delle procedure giudiziarie e delle norme vigenti.

E' il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Mohammed Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas avrebbe, direttamente o indirettamente, l'organizzazione terroristica. Incontra il giudice per le indagini preliminari nel carcere di Genova, dove si trova detenuto dal 27 dicembre, quando la polizia e la guardia di finanza hanno bussato alla sua porta per arrestarlo. Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondere, prima di farsi interrogare vuole leggere gli atti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terrorismo, Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondere

Leggi anche: Hannoun davanti al gip: si avvale della facoltà di non rispondere

Leggi anche: Leonardo Gesualdo dinanzi al gip, l'ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La linea del terroreHanoun e Hannoun sono persone diverse, ma con la stessa impunità - Da qualche giorno il nome del leader dell’Associazione Benefica per il popolo palestinese, sanzionato dagli USA per terrorismo, è tornato a fare notizia. linkiesta.it

Hannoun e l'amico Pedullà, nuovo attacco a Il Tempo: "Terrorismo intellettuale". Ma noi non ci fermiamo - Piovono attacchi e critiche gratuite contro Il Tempo per l’inchiesta che stiamo conducendo sui rapporti opachi di una certa politica di sinistra con figure considerate vicine ad Hamas, come Mohammad ... iltempo.it

#Terrorismo, davanti al gip #Hannoun nega i finanziamenti ad #Hamas x.com

Inchiesta Hannoun: preoccupanti i collegamenti tra le fila del terrorismo ed esponenti politici di sinistra! Per la SICUREZZA del nostro Paese, ho chiesto alla Commissione Europea: come valuti la vicinanza tra rappresentanti istituzionali dell’UE e sogget - facebook.com facebook