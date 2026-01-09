Bergamo in Largo Rezzara svelato il cartello contro la violenza di genere

Da bergamonews.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, in largo Rezzara, è stato inaugurato il primo dei due cartelli di sensibilizzazione contro la violenza di genere, durante il primo presidio della Rete Bergamasca contro la violenza di genere del 2026. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza e a contrastare i fenomeni di abusi e discriminazioni, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutte le donne.

Bergamo. Durante il primo presidio della Rete Bergamasca contro la violenza di genere del 2026, è stato svelato in largo Rezzara il primo dei due cartelli di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne posizionati in città. Disegnato come un segnale stradale, al centro riporta la sagoma di una donna con una riga rossa sulla guancia. Il cartello è anche una fonte di informazione per chiedere aiuto, riportando il numero 1522 e quello del Centro anti violenza Aiuto Donna di Bergamo ( 389-617714 ). Il secondo cartello è stato posto in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. L’iniziativa della Rete è in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere

Leggi anche: In largo Rezzara il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bergamo, in Largo Rezzara svelato il cartello contro la violenza di genere; Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere; Violenza di genere, presidio in largo Rezzara l'8 gennaio e inaugurazione dei cartelli in città con i numeri utili; Largo Rezzara la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere.

bergamo largo rezzara svelatoBergamo, in Largo Rezzara svelato il cartello contro la violenza di genere - L'iniziativa della Rete bergamasca: il cartello contro la violenza sulle donne riporta due numeri utili per chiedere aiuto in caso di abusi ... bergamonews.it

bergamo largo rezzara svelatoLargo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere - La nuova «segnaletica» in largo Rezzara a Bergamo fornisce anche due numeri utili per tutte coloro che subiscono abusi. ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.