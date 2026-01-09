Bergamo in Largo Rezzara svelato il cartello contro la violenza di genere

A Bergamo, in largo Rezzara, è stato inaugurato il primo dei due cartelli di sensibilizzazione contro la violenza di genere, durante il primo presidio della Rete Bergamasca contro la violenza di genere del 2026. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza e a contrastare i fenomeni di abusi e discriminazioni, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutte le donne.

Durante il primo presidio della Rete Bergamasca contro la violenza di genere del 2026, è stato svelato in largo Rezzara il primo dei due cartelli di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne posizionati in città. Disegnato come un segnale stradale, al centro riporta la sagoma di una donna con una riga rossa sulla guancia. Il cartello è anche una fonte di informazione per chiedere aiuto, riportando il numero 1522 e quello del Centro anti violenza Aiuto Donna di Bergamo ( 389-617714 ). Il secondo cartello è stato posto in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. L'iniziativa della Rete è in collaborazione con l'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bergamo.

