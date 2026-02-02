Caserta spara contro la moglie dopo una lite | arrestato per tentato femminicidio

Una lite tra marito e moglie a Caserta si è conclusa con un uomo che ha sparato contro la donna. L’uomo è stato subito arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. La discussione, iniziata per motivi ancora da chiarire, è degenerata in un gesto violento. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il marito è stato fermato dai carabinieri poco dopo.

La discussione degenera, poi i colpi di pistola. Una lite tra coniugi è sfociata in un episodio di estrema gravità. Un uomo di 57 anni, residente a Casal di Principe (Caserta), ha impugnato una pistola che teneva nascosta in casa e ha iniziato a sparare contro la moglie. I proiettili, per fortuna, non hanno raggiunto la donna ma hanno colpito il televisore e alcuni arredi dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'intervento dei carabinieri. I fatti sono avvenuti nella giornata del 2 febbraio. Dopo l'esplosione dei colpi, la donna è riuscita a mettersi in salvo e ha immediatamente contattato i carabinieri.

