A Bergamo, un uomo coinvolto nel femminicidio di una donna di 42 anni ha deciso di non rispondere alle domande dei magistrati. La vittima è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento dal marito. Al momento, l’uomo mantiene il silenzio davanti agli inquirenti. La procura sta seguendo le indagini senza ulteriori dettagli resi noti.

Il femminicidio di Valentina Sarto, la 42enne uccisa a coltellate in casa dal marito a Bergamo. L’uomo rifiuta di rispondere ai giudici. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Femminicidio a Bergamo, marito rifiuta di rispondere ai pm

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