Femminicidio Anguillara Pm | confessione marito non pienamente convincente

Il femminicidio di Anguillara ha portato all’arresto di Claudio Carlomagno, che durante l’interrogatorio ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo. La confessione, tuttavia, non è risultata pienamente convincente agli occhi degli inquirenti. La vicenda sta ancora sviluppandosi, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Il femminicidio di Anguillara. Claudio Carlomagno, nell’interrogatorio di convalida, ha confessato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo. Ma la confessione non è, per il procuratore di Civitavecchia, completamente convincente. Servizio di Beatrice Bossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio Anguillara, Pm: confessione marito non pienamente convincente Femminicidio Anguillara, il marito non risponde. Pm: “Delitto feroce”Il femminicidio avvenuto ad Anguillara ha suscitato grande attenzione. Anguillara,marito confessa femminicidioA Anguillara Sabazia, Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, con 23 coltellate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Femminicidio Anguillara, Pm: confessione marito non pienamente convincente Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Claudio Carlomagno confessa il femminicidio di Federica Torzullo. I pm: Zone d’ombra nella sua…; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Il marito di Federica Torzullo confessa il femminicidio. Femminicidio di Anguillara, la confessione del marito: L’ho uccisa per non perdere mio figlioHa confessato dopo oltre sei ore di interrogatorio Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto nella villetta di famiglia ad Anguillara Sabazia, alle porte di R ... online-news.it Anguillara: Carlomagno confessa, la Gip: Dopo il femminicidio ha portato il figlio a scuola(LaPresse) – Mio figlio era tutta la mia vita, il solo pensiero che mi potesse essere tolto ha determinato tutto quello che è accaduto. E’ l’incipit della confessione, con cui Claudio Carlomagno, du ... terzobinario.it Radio1 Rai. . #Anguillara Il #femminicidio di Federica. Sempre in carcere il marito che confessa: "con la separazione temevo di perdere l'affidamento del bambino". Per la Procura ci sono molte zone d'ombra: premeditazione, o qualcuno lo ha aiutato. Di @elen - facebook.com facebook #Anguillara Il #femminicidio di Federica. Sempre in carcere il marito che confessa: "con la separazione temevo di perdere l'affidamento del bambino". Per la Procura ci sono molte zone d'ombra: premeditazione, o qualcuno lo ha aiutato. Di @ElenaBaiocco #G x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.